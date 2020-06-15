中央氣象局指出，16日受到太平洋高壓影響，台灣各地晴到多雲，午後雖然會有熱對流發展，但影響範圍、降雨量值會比今日少，另外，各地高溫則會在34度以上，花蓮縱谷則有出現38度高溫的機會。

氣象局臉書上表示，今天雖然部分地區午後出現短暫雷雨，但各地依舊高溫炎熱，花蓮甚至出現了38度的高溫，而明（16）日受到太平洋高壓籠罩影響，台灣附近吹乾燥西南風，各地為多雲到晴的天氣，午後山區及近山區仍會有熱對流發展，但影響範圍、雨量比起今天小。

另外，氣象局透露，氣溫方面，明日持續是盛夏炎熱的天氣型態，各地高溫接在34度以上，到中午前後，花蓮縣縱谷會有38度極端高溫出現的機率，而台北市、台東縣、台南、高雄以及屏東則發布了高溫黃色燈號，高溫將達36度以上。

氣象局也說明，穩定的天氣將會持續到周四，直到周五會有鋒面接近台灣北部海面，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量偏多，午後有局部短暫雷陣雨。

(中時電子報)