怕阿公阿嬤不知道自己買了投資型保單，金管會應立委要求，將下調投資型保單錄音錄影的年齡門檻，從現行70歲以上，再降到65歲以上，因為各壽險公司要擴充設備，需要一定緩衝期，估計可能會年底或明年初才上路。

2018年11月保險局即要求70歲以上投保投資型保單，即要錄音錄影，且要保留五年，以防阿公阿嬤被誤導，將退休金重壓投資型保單，如果產生投資爭議，大家「吵不清」，這項措施上路後，嚇退不少長者，壽險公會先前分析，2019年上半年70歲以上投保投資型保單僅前一年的1/3。

今年1月則是70歲以上投保具有保價金的保單，都要錄音錄影，主要還是擔心爺奶們全部資金卡入保單，退休沒錢用，又產生爭議。

現在立委又說資本市場波動，不少退休族錢進投資型保單，血本無歸，有冤無處伸，保險局已完成相關研議，預計錄音錄影年齡會降到65歲，但因人數會增加不少，因此壽險公司需要增加錄音錄影設備，需要時間，所以可能下半年或明年初才會上路。

金管會主委黃天牧亦強調金融教育的重要性，希望各金融業因應數位化、網路時代，也要將相關資訊用網路族能了解的方式，讓民眾的圓夢金、退休金都能安心交給金融業打理，也要學會為自己的選擇負責任。

(工商 )