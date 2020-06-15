由於北京新冠肺炎確診人數連兩天創新高，加上美國許多州感染人數也持續上揚，全球第二波疫情似已有來襲之勢，並將威脅經濟復甦，投資人恐慌情緒再起，摜壓全球股市周一全面大跌，其中日本與南韓股市跌勢尤重，韓股暴跌將近5％。

歐美股市跳空開低，德國、英國與法國股市盤中最低都大跌超過2％，Stoxx 600泛歐股市指數一度重挫2.5％。美股道瓊工業與標普5百指數開盤重挫2.9％與2.4％，分別失守25,000與3,000點大關，那斯達克指數亦大跌1.9％。

亞股周一以平低盤開出後震盪走跌，到下午盤後跌勢明顯加劇，日經指數收盤大跌770點或3.5％，澳洲大盤跌2.2％，新加坡股市挫低2.6％，而菲律賓與南韓股市則均暴跌4.8％。

國際油價同步大跌，布蘭特期油跌2.7％，來到37.69美元，紐約指標期油則摜破35美元支撐，每桶報34.78美元，重挫4.1％。

北京在接連兩天新冠肺炎感染人數創新高後，已宣布封鎖部份地區，美國包括亞利桑那州、德州與阿肯色州過去一周新增確診人數也同樣呈現上揚，更加增添市場對第二波疫情可能已經爆發的疑慮。倫敦資產管理公司Brooks Macdonald副投資長帕克（Edward Park）指出，「疫情肆虐的時間正在不斷拉長，顯然各國政府當前將面臨兩難的決擇，是要犧牲公衛讓經濟解封，還是犧牲經濟持續採取封鎖管制。」

倫敦TFS Derivatives股市策略師艾科洛（Stephane Ekolo）也表示，「我相信若確診人數持續增加，市場人士顯然就會重新評估經濟走勢與市場行情。在我看來，市場對於經濟復甦太過樂觀，很快就會回歸現實。」

韓股跌勢尤重主因是朝鮮半島緊張情勢升高，北韓領導人金正恩的胞妹金與正，近日針對脫北者於南北韓邊界以空飄傳單反共一事動怒，揚言斷絕兩韓關係並可能採取軍事行動，對此南韓總統文在寅周一呼籲北韓克制，「雙方應透過溝通與合作來解決麻煩的問題。」

(工商 )