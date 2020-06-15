女學生突然倒臥床邊身亡，床上還遺留學生的行李與衣物。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台東縣蘭嶼高中師生19人到台南參加餐飲檢定證照考試，入住中西區忠義路一家旅館，15日晚間7時21分，在旅館房間內的17歲謝姓女學生，被同學發現突然倒臥床邊昏迷，送醫宣告不治，警方初判疑似因心臟病史發作造成悲劇，謝女父母16日才能搭船抵台灣，趕到台南料理後事。

蘭嶼高中高三學生班與老師共19人，由學校林姓老師帶隊，從蘭嶼到台南參加餐飲檢定考試，師生下榻中西區忠義路一家旅館，15日傍晚大家回到旅館，謝女向同學表示要先上樓回房洗澡，等到同房的女同學回房時，已見到謝女面部潮下，失去意識。

學生趕緊報告老師，師生先打電話報警，消防局勤務中心在電話中指導老師施以心肺復甦術急救，直到救護人員趕到接手急救。

謝女卻一直未恢復意識，救護人員將她送往衛福部立台南醫院急救至晚間9時許，最後仍宣告不治。警方遂接手到現場調查。

同行的師生向警方表示，謝女為達悟族少女，過去有心血管病史，警方鑑識之後，初步排除他殺，懷疑是心臟病發引起，先報請檢察官相驗。謝女父母已獲知愛女過世消息，需等明天船班，搭船抵台灣本島，再到台南處理後事。

(中時 )