據日本共同社15日報導，該社獲悉，對於日本政府作為新冠病毒疫情對策，在2020年度第一次補充預算中寫入促進供應鏈（零部件與材料的採購及供應網）生產據點重返國內的補助金制度，大陸政府曾表示關切。大陸警惕日本跟隨美國川普政府的「去中國化」而動，導致工廠企業從大陸撤離。日本政府相關人士透露了該消息。

此事反映出陸方在與美國的經濟霸權之爭中緊繃了神經的實際狀態。日方說明稱「並不是針對特定國家的政策」。不過，美國政府把該制度視為對陸政策，給予了高度評價。

補助金制度的內容是，對於（1）生產據點集中在海外的產品和零部件材料、（2）依賴進口的重要產品和零部件材料，若在日本國內建設生產據點，就對設備引進費用最多補助四分之三。2020年度計入了2200億日圓（約新台幣609億元）。此外，預算中還寫入235億日圓，用於支援把海外生產據點遷至其他國家的多元化項目。

據相關人士透露，包含這些支援措施的第一次補充預算4月底成立後，陸方曾詢問日方「該制度的主旨是什麼」，並表示關切稱「是不是促進生產據點從中國移出」。據稱陸方對部分日企也實施了詢問。

在此之前，美國政府就該支援措施向日方表示歡迎稱，「有利於強化日美的供應鏈」。可能是陸方得知了這些訊息，導致了表明警戒感的應對。

川普政府經過新冠疫情，激化了與大陸的經濟與技術的霸權之爭。以戰略物資和敏感技術為中心，美國正在推進供應鏈與大陸脫鉤，也在敦促同盟國和友好國家統一步調。

(中時 )