油價在4月中崩跌和美國頁岩油商的產油量不如預期，逼使美國銀行業重新評估其資產大縮水後即不斷緊縮信用額度。專家認為雨天收傘只會令油商經營更困難。

穆迪和摩根大通估計整體頁岩油商具資產抵押的信用額度最高會被縮減30％，相當於數百億美元。資金周轉不足和信用額度被緊縮，會使財務體質弱的油商破產。

摩根大通資料顯示美國能源業的銀行貸款總額約6,500億美元，僅相當於美國銀行業總資產約3.5％，因此頁岩油商的壞帳不足以對銀行業構成系統性風險。

但頁岩油商的壞帳還是會令許多銀行蒙受頗大損失，因此銀行業正致力賣出相關債務的債權來降低曝險。

在激進投資人和政府提倡環保等壓力下，金融業正逐步退出石化燃料業的貸款業務，油價崩跌更令部份銀行可能永久縮減石油與天然氣產業的放款規模。這跟其過去對石化業放款的周期性變動完全不同，

根據主管機關等資料，目前約二三十家上市的頁岩油商被縮減信用額度。像Centennial資源開發的信用額度在5月已從12億美元大減至7億美元，並被穆迪指其違約風險增加。

油價在2015年到2016年間曾大跌，但貸款給能源業的大部份銀行未因此受傷，因為油商透過變賣資產等方式還清債務。

但油價4月崩跌後，部份銀行發現油商抵押的石油與天然氣資產已不足以清償欠債。

銀行還發現過去對頁岩油商的油田產量估計過度樂觀，不少產量沒預估值那麼多。銀行業傳統在春季和秋季對抵押資產重新鑑定，專家認為秋季重新檢討時的估值會惡化，因為油田產量減少會令油商營收衰退。

Rystad Energy估計，若今年美國石油均價約30美元，美國石油與天然氣商可能聲請破產保護的家數即約73家，明年再增加約170家。

(工商 )