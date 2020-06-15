美國達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）指出，防疫措施與振興經濟的重要性相當，防疫不力恐拖累復甦腳步。另一方面，聯準會（Fed）主席鮑爾將赴國會作證兩日，專家預期鮑爾仍將維持謹慎、保守的論調。

卡普蘭14日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《Face The Nation》專訪時指出，對抗新冠肺炎措施的重要性不亞於政府斥資救經濟，截至目前降低確診率的努力仍參差不齊。防疫做得越好，經濟將能越快復甦，但目前防疫工作仍不平均。

此外，卡普蘭表示，美國失業率將持續下滑，6月或7月可望開始出現就業成長，不過2020年的失業率可能達8％或更高。另一方面，鮑爾將於美東時間16日上午10點，以視訊會議的方式在參議院金融委員會作證，17日中午於眾議院金融服務委員會，外界預期他對美國經濟和新冠肺炎疫情的看法仍將維持審慎態度。

聯準會在6月的例會維持利率不變，並暗示在2022年前利率將按兵不動，但鮑爾表示重返充分就業還有很長的一段路要走，且經濟展望仍存在不確定性。鮑爾對美國經濟前景的看法偏空，引來美國總統川普和白宮官員的批評。

BMO資本市場資深經濟學家Jennifer Lee表示，鮑爾的作證內容不會偏離先前的訊息，如果他改弦易轍，將遭受外界猛烈抨擊。民主黨將會指控他屈服於他人的政治意願。

美國封城防疫兩個月後，商業活動逐漸恢復，近期經濟數據也不乏亮點，但鮑爾仍警告，美國有大批民眾失業，重振就業市場仍需時間。美國十多個州在解封後新冠肺炎確診人數增加，白宮國家經濟委員會主席庫德洛（Larry Kudlow）輕描淡寫的說，數據回升是增加檢測之故，且美國必須重啟經濟活動。

(工商 )