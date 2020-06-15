隨著氣溫不斷升高，民眾家中的冷氣使用率也越來越來頻繁，然而許多人在享受舒適涼風的同時，卻忽略了空調師傅的辛苦。1名從事冷氣安裝的師傅透露，根據客戶家裡環境不同，有時必須加收危險施工費，結果自己卻常遇到客人拒付，甚至還曾被譏笑「襪子比我們家的狗還髒」，讓他無奈直呼「我們都是用技術跟生命換取報酬的！」

原PO日前在臉書社團「爆廢公社」發文，細數自己遇過的各種無理要求，首先「三年前，家住深坑的客戶表示『你們冷氣師傅爬出去裝主機是基本認知，憑什麼要跟客戶收危險施工』？」再來，他2年前到汐止施工時，不僅遭拒絕付錢，還被嗆「如果你不裝，要付給我1600的房屋清潔費，你們冷氣師傅的的襪子比我們家的狗還髒。」

原PO在臉書講述冷氣師傅的辛酸。（圖／翻攝自爆廢公社）

男網友接著說，自己今年到基隆裝冷氣，同樣也被客人質問「主機本來都放外牆，怎麼可以跟客戶收這個錢？」面對諸多質疑，他耐心解釋，賣場只負責賣冷氣，後續安裝都必須額外收費，有時根據難度不同，還得加收500至2500元不等的危險施工費，而這些費用都只能在確認現場後才能報價，並非師傅刻意為難，他們也是用生命在換取報酬。

貼文曝光後，大批網友都深感認同，紛紛留言「非常認同，一定要收危險施工費」、「台灣最不缺刁民了。報價不同意就找別人裝囉」、「我都直接報6000，不能接受，東西收一收走人」；另一派人則認為，賣場為了推銷冷氣，都只以最基本安裝來報價，當場也沒有解釋清楚，才會造成不必要的誤會，不能全怪客人。

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(中時電子報)