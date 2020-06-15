國民黨立院黨團總召林為洲批評蔡政府「一邊修憲廢考監，一邊提好提滿」。民進黨發言人廖泰翔今天表示，民進黨的一貫立場是回歸三權分立，由於廢除考、監兩院，事涉憲政架構問題，須經由立院修憲，聽取各方意見，嚴謹討論。

林為洲在臉書批評蔡政府一邊修憲廢考監，一邊提好提滿。嘲諷這是「吃到一口不剩的概念」。廖泰翔表示，在未修憲之前，總統必須依照憲法規定，提名考委、監委，由立法院行使同意權。換言之，總統就有憲法義務進行提名，否則就屬違憲。

他反批林為洲所言「吃到一口不剩」？不但是昧於事實，更是政治口水，「國民黨若沒有改革作為，就不要出來秀下限」「國民黨要擋又要嘴都讓你講就好」。

廖泰翔指出，第九屆立委任期內，民進黨在監察院設置國家人權委員會、刪減考試委員的員額，對考、監職能做了相當程度的改革，「反觀國民黨做了什麼？要求國民黨立委理性問政很難嗎？」有關考、監兩院存廢的議題，他請國民黨回歸憲政討論。

民進黨也在臉書貼出「歷史小回顧」，包括立法院第八屆民進黨立委提修憲廢考監兩院，被國民黨阻擋了14次，擋在程序委員會之外，無法付委。立法院第九屆立委鄭寶清等人提出中華民國憲法增修條文部分條文修正草案，遭國民黨團反對，全案退回程序委員會。並在文末標註「歡迎國民黨一起來修憲」「國民黨又做了什麼」？

(中時 )