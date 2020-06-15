高雄市長韓國瑜遭罷免後，挺韓民眾發起罷免市議員行動，其中點名時代力量市議員黃捷，但她也說，冷靜看待，罷免案沒那麼容易，由於連署書不能有一個錯字，鳳山的「鳳」沒那麼好寫，推動罷免真的很不簡單。而此話一出，也引起許多網友在批踢踢上討論。

黃捷表示，1年前就有人說要罷免她，直到最近這周才積極有動作，上周連署站人潮蠻多，「有看得出來最近比較認真了！」她也說道，鳳山的「鳳」字沒有那麼好寫，當初罷韓連署，就有人寫了10次以上，「如果他們真有能力撐到第三階段，才真是展現毅力，不要說說而已」。

而批踢踢也有許多網友在討論此事，有網友留言則是提到，「講歸講 不過這次應該很多鳳裡面寫個ㄨ的XD」、「」、「有夠嗆」、「好嗆唷! 夠狂，我喜歡」、「女中豪傑」；也有人認為「好了啦，半年後沒有過二階段就知道韓粉沒那個能力了」、「你把龜放在哪XD」。

(中時電子報)