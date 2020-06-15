北京爆發新一波新冠疫情，連續4天新增確診病例總和已超過76例，且至今尚未查清病毒傳染鏈，引起各界高度憂心。大陸疾控專家吳尊友表示，未來3天是北京這次面對疫情的關鍵時間，3天內北京報告的病例數，決定了整個疫情走向。

大陸疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友在接受《央視新聞》訪問時表示，這次疫情的源頭應該不在北京，但為什麼北京突然發現疫情？有兩種可能，一種可能是病毒通過污染的物品進入到北京；還有一種可能是感染的人，特別是沒有症狀，或他有輕微症狀，自己沒有意識到，兩種可能都存在。

吳尊支說，北京在6月11日出現疫情，12日、13日很快回應，及時控制了疫情發展。未來3天是北京這次面對疫情非常關鍵時間，在這3天北京報告的病例數，決定了疫情的走向。對於已經感染的病人，要發病就在明天後天，報告數不太增長的話，可以說，基本就穩定在這個規模了。

至於是否有必要將全北京納入中高風險級別管控，從北京返回當地需要進行隔離，吳尊友答稱，實際上北京的疫情還是非常局限的，只局限在個別社區，並沒有蔓延到整個北京市。我們提倡科學防控、精準防控，也就是要準確界定出現的疫區，沒有必要把整個北京的風險都調到中風險。到北京出差、旅遊不應受到任何限制。從北京回到各個地方，只要沒有去中、高風險區域，就也沒有必要實施隔離。

對於北京新一波疫情未來發展預判，吳尊友還特別提醒要正確理解「可防可控」的意義，他說，普通大眾可能認為「可防可控」是一個不准發生、或者只能有零星幾個新的病例。但從大的公共衛生角度來看，只要不造成重大的影響人民群眾的生活，都統稱為「可防可控」。因此對「可防可控」這4個字充滿信心，也希望大家充滿信心。

(中時電子報)