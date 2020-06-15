高雄市長韓國瑜遭罷免，11日正式畢業，但不少市民仍非常認可韓市府團隊，尤其在外銷農產品這塊，認為幫農民打出國外通路的成長斐然，許多市民也因此喜愛前高雄農業局長吳芳銘。韓市府團隊12日已全解職，吳芳銘近日PO了這一段話，許多網友看了秒懂，留言有背後含意。

9日晚間韓國瑜和一級主管聚餐，席開4桌，惜別宴離情依依，韓國瑜公開獻唱一首「舊皮箱的流浪兒」，歌詞句句顯露心境。農業局長吳芳銘當時感謝高雄市農業局同仁及高雄農民、農會、合作社、貿易商大家共同的努力，才能突破困境，開發市場，他表示，接下來要先讓自己沉澱一段時間，休息後再重新出發。

似乎是當心情沉澱了一陣子後，吳芳明在臉書上PO了這一張圖，他寫道：「目光再遠，也看不到絲線的盡頭？！」而這一張圖曝光後，許多網友看了很有感觸，秒懂回應「哈，寓意深遠」、「背後的那個手！我們心知肚明，無奈！人民大都只想當傀儡，活的不用心，短視近利」、「有絲線，當下的人民，只願意被牠所操弄，哀呀！悲呀！」。

(中時電子報)