美國最高法院判決：LGBT擁有不被歧視的工作權利 22:462020/06/15 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國最高法院剛剛判決，LGBT群體擁有美國憲法下保障的工作權利。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最新消息！美國最高法院剛剛判定，美國的LGBT擁有不被歧視的工作權利。 美國大法官以6-3的票數決定，LGBT群體不能因為他們的性向被開除。儘管同性婚姻在美國已經合法化，但在美國許多州仍舊有許多LGBT因性向在工作場合被以各種理由開除。 美國大法官認定，1964年通過的民權法案適用於LGBT群體，其中禁止因性別而在工作場合被歧視同樣適用於性傾向。 兩名同性戀因為在工作場合坦白他們是同性戀而被開除，憤而向法院提告。LGBT指，女同性戀，男同性戀，雙性戀以及變性者。 (中時 ) #美國 #LGBT #擁有 #法規定 #權利 也許您會感興趣 推薦閱讀 富銀：美10年債息 年底前上看1.5％ 04:102020/06/11 全球財經 人權只是美國養的一條狗 04:102020/06/11 時論廣場 8年級創業3坪紙片屋 咖啡香連鄰居阿伯都天天報到 14:302020/06/11 雜誌 美國復甦快了！白宮：經濟已達轉折點 16:032020/06/11 財經 在南海 台灣也可以幫忙！ 04:102020/06/12 時論廣場 統促黨赴美國在台協會 抗議美國踐踏人權、挑起族群對立 11:032020/06/12 政治 不確定因素增 中橡今年審慎保守 04:102020/06/13 證券．權證 強強滾：罷免是憲法賦予的權利 全國一起來 17:022020/06/13 政治 國民法官就是人民公審 04:102020/06/15 時論廣場 罷免陳致中為何願借場地連署？屋主曝心聲！ 08:232020/06/15 政治 國際熱門新聞 北韓金與正暴怒暗示開戰 竟是為了李雪主 - 國際 影》川普沒事吧？喝水走路有困難 醫曝最好做腦部檢查 - 國際 川普小心了！一杯水曝弱點 可能付出政治代價 - 國際 科學家：下周將迎世界末日 - 國際 戰狼外交引火上身！五眼聯盟聯手抗陸 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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