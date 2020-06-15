最新消息！美國最高法院剛剛判定，美國的LGBT擁有不被歧視的工作權利。

美國大法官以6-3的票數決定，LGBT群體不能因為他們的性向被開除。儘管同性婚姻在美國已經合法化，但在美國許多州仍舊有許多LGBT因性向在工作場合被以各種理由開除。

美國大法官認定，1964年通過的民權法案適用於LGBT群體，其中禁止因性別而在工作場合被歧視同樣適用於性傾向。

兩名同性戀因為在工作場合坦白他們是同性戀而被開除，憤而向法院提告。LGBT指，女同性戀，男同性戀，雙性戀以及變性者。

(中時 )