軟銀鷹隊37歲老將內川聖一在練習賽7戰21打數僅擊出1支安打，打擊率連半成都不到，僅0.048。教練團通知他，19日球季開幕時他不會在一軍名單，這也是內川最近17年來首次開季從二軍出發。

內川聖一是出身橫濱隊的選手，2001年升上一軍，從入隊第3年起，球季開幕都被列入一軍名單。2011年他行使自由球員（FA）權利轉到軟銀鷹隊後，立刻成為日職史上第2位在中央聯盟、太平洋聯盟都拿過「打擊王」的球員。

內川風光的時候曾入選2009年經典賽日本隊國手並拿下冠軍，也曾獲選洋聯年度MVP、「日本一」系列賽MVP，並當上軟銀鷹隊長，不過近年來卻逐漸走下坡且傷痛不斷。

事實上去年內川出賽137場，是近3年首次達到規定打席數，還拿下一壘手「金手套獎」；但打擊率2成56、全壘打12支、打點41分，表現平平，因此去年底被大幅減薪1.5億日圓，這也是他加盟軟銀鷹後首次被降薪。

這次減薪幅度為38％，快要到達規定上限（40％）。當時內川說，「這應該是球團對他的一種特別的「愛情」，明年是其職棒生涯第20年，會努力尋求回報。」

不料今年球季還沒開幕，內川聖一就被降到二軍，首席教練森浩之期待他恢復往日身手，看來也只能自求多福了。

(中時 )