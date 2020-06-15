民進黨立委莊競程今日接受記者電訪表示，今日與多位綠委一起和蔡英文總統茶敘，互動過程中，主要就雙語教育推動及健保部分給付醫材新制這兩件事情交換意見，席間也建議醫材新制不妨先做風險評估，等報告出來後再來討論。

莊競程指出，今日主要是教育文化及衛環委員會的民進黨立委出席總統茶敘，因此話題多圍繞在這兩個委員會當前重點討論的議題上。

莊競程說，教文的委員主要就雙語教育推動，提升國人的英文水準制度與總統交換意見。衛環的委員，也反映了地方上及醫界的意見，有關醫材新制部分，其實目前還沒有和外界溝通得很完整，還需要再多思考、評估。

莊競程表示，醫材新制若貿然上路，受影響的包括台灣所有醫療院所，以及國際醫材大廠進軍台灣市場的意願，因此也不需要那麼貿然地實施，不妨等風險評估報告出來後，再來討論。

(中時 )