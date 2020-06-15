美股3大指數上周歷經3月20日來最慘周跌幅，華爾街投行摩根士丹利預估經過上周修正後，美股會再跌多達7％。但大摩認為，投資人低估全球經濟在新冠疫情後的復甦力道，股價進一步反彈可期，鼓勵做多美股。
大摩首席跨資產策略師席茲（Andrew Sheets）指出：「我們認為在接下來12個月，股票會適度上漲，信貸將微幅趨緊。本行預估到明年中，標普500指數攀上3,350點，美國10年期公債殖利率將達1.3％。」
標指上周五收在3,041.31點，10年期美債殖利率收報0.6625％。
大摩分析師建議客戶，做多美國小型股和金融股、歐元，以及印尼盾、印度盧比等新興市場貨幣，並在信貸投資組合添加一點風險。
聯準會的經濟展望轉趨悲觀，加上美國新冠病毒確診人數上升驚嚇投資人，致使美股上周繳出3月20日以來最大單周跌幅。恐爆第二波疫情的陰影下，美股期指周一開盤就走跌。
但大摩認為，美股上周的情況是遲來的修正，屬「健康」的調整，很快就會真正恢復多頭。
大摩分析師表示：「我們仍看多美國股市，因為現在已進入新的景氣循環及牛市初期。上周是遲來的修正，美股可能還會再下修5％到7％。」
美國白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）14日上美國媒體受訪時指出，美國經濟可望呈現Ｖ型復甦，他預估美國失業率將降到10％以下，明年恢復穩健成長。
但庫德洛的發言，顯然與聯準會主席鮑爾審慎保守的經濟預測不同調，他也明白表示不認同鮑爾對經濟前景的看法。
(工商 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。