英國首相強生（Boris Johnson）15日與歐盟領袖進行視訊會議，擬加速協商英國與歐盟未來的關係，不過歐盟官員表示，歐盟預期協商僵局可能不會出現重大突破。

英國媒體指出，強生將在會議向歐盟施壓，尋求在夏季結束前達成協議，不讓新冠肺炎成為拖累進度的藉口。

強生15日下午與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），以及歐洲議會與歐盟高峰會的官員召開會議，進行英國脫歐後的貿易談判。

歐盟資深官員表示，除非強生做出驚人之舉，不然無人預期協商會有任何突破性的進展。15日的會議是脫歐協議的安排之一，沒有人對協商抱持太多期望。

2020年以來，英國與歐盟已進行四輪協商，談判代表坦言進展有限，不過雙方已經同意更密集進行會談，每周進行貿易談判直到7月，包括正式協商和小型團體會議。

英國於1月31日正式脫離歐盟，自此進入所謂的「過渡期」，期間英國享有和其他歐盟成員國一樣的權利和義務。過渡期將於12月31日結束，強生也承諾不會延長脫歐過渡期。

英國內閣辦公室部長葛夫（Michael Gove）日前透過推特表示，「英國已正式告知歐盟，我們不會尋求延長脫歐過渡期。」

英國無意延長過渡期，也增加了過渡期終了後無協議脫歐的可能性。

利物浦大學歐洲法教授杜根（Michael Dougan）表示，排除延期的可能性後，基本上是宣告過渡期將在2020年結束，然而雙方達成重要協議，並準備好在2021年1月1日開始實行的機率相當渺茫。英國與歐盟正在協商界定未來關係的條約，談判似乎陷入僵局。雙方在公平競爭、漁權、警方合作，以及勞工與環境法規等方面仍存在歧見。

(工商 )