創作才子吳克群熱愛籃球，也是華裔球員林書豪的球迷，他日前請到林書豪拍攝「英雄的天命」對談影片，他盛讚：「林書豪從不抱怨，只是一直逆風而行不斷努力的個性也讓我十分佩服！」兩人對談結束後，吳克群創作靈感爆發而寫下新歌〈天命〉，表達人生跟球賽一樣，會遇見很多人犯規、很多挫折，可是要讓別人看見自己，公平的對待自己。

吳克群直言，從沒人關注的勇士隊板凳球員到美國職籃NBA創下傲人紀錄的林來瘋，他一路關注林書豪，見林書豪在台北分享會上感嘆被NBA放棄而爆哭，吳克群感覺他有更多要跟大家分享的東西，而提出邀訪，「大部分的人只會錦上添花的讚揚英雄的戰功，卻不明白英雄的男兒淚才最是珍貴。」

他把林書豪的人生經歷感觸、甚至受多少次傷都寫在新歌〈天命〉中，他說：「你只有把球打進，忍著犯規流著血也要把球打進，才能夠讓世界看見，這就是英雄的天命，所以取名〈天命〉」。歌曲融入饒舌、搖滾曲風，跨國際音樂合作在編曲上特別與英國新生代音樂人Jacob、還有御用編曲人奧斯卡攜手，更邀請了Mix過BTS的混音師進行歌曲的混音，特別的是，新歌有很大的歌詞量成為了一首rap的歌曲，充滿濃濃籃球風格，讓人聆聽時如置身鬥牛場中，去面對人生百態。

吳克群謙稱自己不擅長rap出那種速度感、熱血的感覺，而邀來《中國新說唱》的rapper那吾克熱助陣，「聽他的rap，我真的覺得自嘆不如，太爽了！」而被問及自己的〈天命〉，他則笑說是「創作」，「不管是音樂或影像的創作，我的天命就是不斷創作，不斷進步探索」，希望能一直帶來真實且有意義的作品。

吳克群從去年開始推出「你說我聽著呢」社會影音小說獲好評，這次他與林書豪對談的「英雄的天命」影片，傳達「不怕失敗，不後悔！努力追求夢想！」宗旨，17日在官方YouTube頻道上架，最新單曲〈天命〉將於25日推出。

吳克群（右）熱愛籃球，也是林書豪的球迷。（何樂音樂提供）

吳克群（右）與林書豪「英雄的天命」對談影片17日在官方YouTube頻道上架。（何樂音樂提供）

創作才子吳克群（右）邀請華裔球星林書豪對談，兩人英雄惜英雄。（何樂音樂提供）

(中時 )