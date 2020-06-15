以實際行動，振興地方經濟！香格里拉台南、台北兩間遠東大飯店，攜手以知名農產正當季的玉井愛文芒果入菜，今(15)日台南市長黃偉哲也前來台南遠東大飯店共襄盛舉，並化身主廚暖男親手示範以芒果入菜的各式佳餚與點心，強力推銷台南在地的愛文芒果。

台南玉井是台灣最早種植愛文芒果的地區，有「愛文芒果故鄉」之美稱，因日照充足加上溫暖的南風夾帶海面的濕氣，以及排水性佳的山坡沙質地形，所存留的鹽分皆使得愛文芒果品質佳也更香甜。

一直以來致力於“自然天成”可持續美食計畫，提倡「食在當季更環保」的香格里拉台南遠東國際大飯店，繼麻豆柚子、官田菱角、西港胡麻、善化草莓，以及關廟鳳梨後，在芒果盛產之季，與姐妹飯店-香格里拉台北遠東國際大飯店攜手推出「玉井芒果．創意入菜」美食活動。

今(15日)宣傳記者會，臺南市黃偉哲市長特地出席支持，肯定飯店支持在地農產，黃市長在記者會上也當起最佳推銷員，大力推廣各式芒果創意美食。該「玉井芒果．創意入菜」囊括中、西式料理及甜點，6月19日至7月10日於香格里拉台南遠東飯店「醉月樓」、「遠東CAFe」、「品香坊」外賣部搶鮮推出；同時，芒果甜點控也可以於7月31日前，於香格里拉台北遠東飯店一樓的「The Cake Room」品嘗到台南玉井芒果各式精美甜品！

台南市長黃偉哲特別穿上廚師袍化身暖男大廚，與香格里拉馬來西亞籍行政主廚黃胤仁共同以芒果做為食材，一同示範夏日清涼料理「鮮蝦芒果黃瓜沙拉」，這道料理以多種蔬菜為主軸，搭配上新鮮蝦子，不但好吃富含營養，更多了一股鮮美滋味！此外，黃市長也向來賓示範，如何在家輕鬆製作愛文芒果冰。

香格里拉台南、台北遠東國際大飯店致力於「可持續美食計畫」，以實際行動支持在地農產，透過主廚們的創意巧思，推動「食在當季更環保」的觀念，避開需要耗費大量能源的反季節食材與長途運輸，為環境減碳盡一份力量，也照顧到在地農民。

玉井芒果多汁、香氣濃郁，富含多種維生素A、C，入菜成佳餚是夏季很好的選擇。由飯店周麗華總經理與馬來西亞籍黃胤仁行政主廚，以及香格里拉台北遠東飯店德國籍甜點行政主廚法蘭克(Frank Braun)，率領團隊一起前往玉井芒果園，從產地到餐桌，將新鮮愛文芒果入菜，以美食復甦觀光、大量採購在地農產振興當地經濟。

香格里拉台南遠東飯店於日前獲得市府頒發「安心旅宿」及「安心餐廳」雙認証，正逢愛文芒果盛產之際，由飯店專業營養師蔡沛霖指導，以高膳食、均衡營養，減少不必要之加工烹調，並嚴格的衛生把關下，為賓客準備美味與健康兼具的愛文芒果系列菜色及飲品，6月19日起至7月10日，每日午晚餐於「遠東CAFe」自助餐廳有鮮蝦芒果黃瓜沙拉、泰式三味魚、鮮蔬芒果牛肉、芒果咖哩雞等輪替上菜，每位850元至990元起 (以上價格均須外加一成服務費)；「醉月樓」中餐廳則有芒果泡菜五花肉、愛文彩椒牛肉粒、芒果繽紛菊花魚等單點，每道150元至680元起可供選擇；「品香坊」陳售包含芒果茉莉、芒果雙乳酪、芒果嘉年華、芒果紫米桂圓白玉歐式麵包、伯爵茶芒果歐式麵包與芒果奶露麵包等。

此外，香格里拉台北遠東飯店也推出芒果季系列甜點，例如芒果戚風蛋糕、芒果起司蛋糕、芒果鮮奶油蛋糕、芒果蛋糕捲等，即日起至7月31日於飯店一樓的「The Cake Room」都能品嚐得到。

(工商 )