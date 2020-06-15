前美國海軍陸戰隊成員保羅·惠蘭（Paul Whelan），遭到俄羅斯指控犯下間諜罪，將在俄羅斯高度看守的監獄中渡過16年徒刑。

商業內幕( Business Insider)報導，現年50歲的惠蘭，在2018年12月28日在莫斯科一家豪華酒店被逮捕，並於一周後遭俄羅斯聯邦安全局(FSB)指控從事間諜活動。從那以後，他一直在被拘留。

惠蘭的家人否認他是間諜，並說當時蘭去莫斯科，是參加海軍陸戰隊老戰友的婚禮。

俄羅斯表示，惠蘭被捕時，查到包含機密資料USB隨身諜，惠蘭對此表示那不是他的東西，是一個俄羅斯熟人給他的，內容只是私人的節日照片。

美國支持惠蘭的說法，認為俄國的證據不足。

據《華盛頓郵報》報導，惠蘭週一在法庭上大喊：「此案只是政治表演，他成了俄羅斯的政治犯」。審判時，惠蘭關在四面玻璃包圍的被告亭裡，他還舉起了一張紙，上面寫著「假審判」。

他也說，整個審判期間對他非常不利，他不理解自己的司法權益在哪，因為所有的文件都是俄語的。據《紐約時報》報導，他的公訴律師弗拉基米爾‧茲列本科夫（Vladimir Zherebenkov）正計劃上訴流程。

惠蘭於1994年加入海軍陸戰隊，2004年晉升為士官長，參加過2次伊拉克戰爭。他在海軍陸戰隊的職位是行政文書員，服役了14年。不過在2008年1月14日被軍事法庭定罪，罪名是盜用公物資源，同年年底除役。

美國駐俄羅斯大使約翰‧沙利文（John Sullivan）表示，惠蘭的入獄是「 對司法的嘲弄 」 ，以及「 對人權和國際法律準則的嚴重侵犯。」

惠蘭的被捕，可能與瑪莉亞·布堤娜Maria Butina）事件有關，此人當時是俄羅斯留美大學研究生，曾就讀美利堅大學(American University)。可就在美國活動的這段期間，為俄羅斯政府的「影響2016美國大選」計畫在工作，也就是「通俄門事件」。

2018年7月15日，布堤娜在華盛頓被捕，最終簽了認罪協商，她於2019年4月判刑確定，但是於當年10月就被釋放回到了俄羅斯。

(中時電子報)