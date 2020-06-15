燦星旅（2719）今（15）日股東會全面改選董事，亞果遊艇公司董事長侯佑霖、萬通人力資源顧問執行董事鄭寶蓮出任董事、雙鴻科技獨立董事張焴堯、三洋紡織獨立董事洪玉婷、巨蛋展覽總經理連仁隆出任獨董，會後並推舉侯佑霖接任董事長，正式入主燦星旅。

侯佑霖是台南幫第三代、並被稱為「遊艇大亨」，他曾成功推動父親侯慶輝創立的萬通人力公司由外勞仲介公司茁壯為外勞產業鏈集團。此次入主燦星旅，將如何帶領燦星旅停止虧損，將是市場關注議題。另外，外界看好他可望整合遊艇事業與旅行社資源，在觀光旅遊產業找到新的營運獲利模式。不過，這一切都要等到疫情過後、市場復甦才會有更清楚輪廓。

燦星旅股價受收購消息激勵，近期陸續仰攻，依規定公布財務訊息，燦星旅持續因疫情旅遊禁令波及，4月營收僅剩百萬元，年減99％，稅後虧損1,400萬元，每股虧0.77元，年減約132％。累計3、4月則虧損1.42元；自去年第2季起至今年首季，每股一共虧損6.03元，為歷史低谷。

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