據共同社報導，日本防衛相河野太郎15日在防衛省向媒體表示，將停止此前在秋田縣和山口縣推進的陸基「神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統部署計劃。他就理由解釋說，存在攔截飛彈發射後無法切實讓助推器部分落在自衛隊演習場內或海上的技術問題，為確保周邊民房等安全還需要修改硬體，因此「考慮到成本和部署時期，將停止程序」。此事已於12日向首相安倍晉三報告。

河野稱，今後的飛彈防禦方式將通過國家安全保障會議（NSC）進行討論。共同社評論說，為應對北韓飛彈而從美國購買大型裝備的部署計劃實際作廢，安倍政府的責任將受到追究。這也體現出日本安保政策的草率馬虎。

安倍將於近期召開NSC，聽取有關停止計劃程序的報告，磋商今後的方針。河野指出，「當前階段將以神盾艦來維持飛彈防禦體系」。他在15日打電話給秋田、山口兩縣知事，告知停止計劃程序一事，並有意近期前往當地道歉。

關於飛彈助推器部分，防衛省2018年8月以後向山口縣說明稱會落在陸自Mutsumi演習場（萩市、阿武町）內，向陸自新屋演習場（秋田市）部署計劃涉及的秋田縣則稱會落在海上。但在與美方的磋商中，日方獲悉存在「無法切實落下」的問題。河野解釋原委稱，5月下旬得知無法通過修改軟體應對，而是需要修改硬體。

調查費等迄今的部署計劃相關費用達到約1800億日圓（約新台幣498億元）。

日本政府於2017年12月通過內閣決議，正式決定從美國引進兩套陸基「神盾」飛彈防禦系統。防衛省以覆蓋全日本需要在東日本的秋田縣、西日本的山口縣分別部署1套為由，努力勸說當地同意。部署原計劃在2025年度以後實現。陸自新屋演習場的部署因遭當地反對而放棄。

15日，山口縣知事表示，停止部署的消息非常突然，希望防衛省作出詳細的說明。此外，秋田縣知事也在當日表示，這是十分明智的決定。而一直以來反對部署該系統的各個團體則表示「這是一個很大的成果」。

(中時 )