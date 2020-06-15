日前演員吳朋奉腦中風病逝，而不少人平常會定期檢查血壓、膽固醇指數，以防腦中風發生，但營養師陳扆洵指出，腦中風要看的不只膽固醇，還包含了攝取的鹽、醬油以及調味料，以下就點出幾項常見的「早餐地雷」，吃多了會讓血壓失控、糖分爆表。

根據《Heho健康》報導，腦中風分為兩種，出血性腦中風以及缺血性腦中風，前者因為血壓控制不佳導致、後者則是因為血管阻塞。

營養師陳扆洵指出，中風絕對不是只有膽固醇很重要而已，大家時常會忽略，在外面買的早餐雖然方便但其實非常不健康，像是中式早餐常會鹽分太高的問題，一人份含有約45cc的油脂和逼近2公克的鹽分，天天吃恐會讓膽固醇跟血壓飆高。

陳扆洵提到，60 %的中風則是屬於缺血性中風，西式早餐搭配的熱狗、火腿、培根等高鹽又加工的再製品，脂肪含量也比較高，天天吃恐怕會讓血管堵住。

陳扆洵建議，可多吃豆類、全穀類、牛奶、豆腐、深色蔬菜以及秋葵、山藥等食物改善血管健康，豆類全穀類含有鎂，牛奶、豆腐含鈣質，秋葵、山藥則是水溶性膳食纖維，上述食物都可以改善血壓及腦血管健康。

(中時電子報)