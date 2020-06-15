今(15日)是一年一度的警察節，有許多單位都在社群平台PO文感謝警察一年的辛勞，更謝謝他們默默地為大眾付出。而警界出身的新北市長侯友宜，今天也在IG曬出「23歲鮮肉菜鳥照」，並寫下這是他擔任菜鳥刑警的第一天。

其實侯友宜是嘉義縣朴子市人，曾任內政部警政署署長、中央警察大學校長，今年在警察節這天，他也感性地寫下，「這是我23歲，從警大畢業，菜鳥刑警的第一天，我有駕照卻不會開車，台北的路我一條都不認得，每天在充滿被害者屍體相片的暗房一起入眠。」他也說出當下的心情，「日有所思、夜有所夢，只想找出案件的真相，就這樣開始了我，打擊犯罪31年的警界生涯。」

侯友宜是警大第1任校長。(取自警大月刊)

1997年11月19日白曉燕命案主嫌陳進興挾持南非駐華武官卓懋祺與家人，時任台北市刑大隊長的侯友宜將領養的小嬰兒接出。(黃天強攝)

另外，侯友宜也說，警察節這天，回望過去困頓挫折，和所下的決心，「我不慶祝，也不忘初心。」更用HASHTAG標註「致1980的青春」、「安居樂業」、「只有回不去的長髮」。

這篇貼文曝光後，已有超過3千名網友按讚，大家都紛紛留言寫下「侯市長超帥的」、「好青澀的侯市長，帥」、「難得一見的私房照」、「帥慘」。

另外，侯友宜今也在臉書發表影片，表示雖然受疫情影響，取消今年的警察節慶祝大會，但還是有滿滿的感謝想向所有警察同仁及眷屬們說聲「辛苦了！」謝謝你們的付出與支持，讓新北市更能安居樂業。

(中時電子報)