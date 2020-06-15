粉絲突衝上台拿出戒指求婚，嚇傻迪麗熱巴。（圖／取材自新浪娛樂微博）

大陸人氣女星迪麗熱巴日前受邀參加直播節目《出手吧，兄弟》，期間有一名狂粉突衝上台向她下跪求婚，嚇壞現場所有人，後來男子即被警方帶走，並遭到行政拘留7天，未料男子近日獲釋後，竟又發文挑釁，讓眾人看了全氣炸。

迪麗熱巴日前在直播節目介紹產品時，突有一名霍姓男子衝上台下跪求婚，所幸身旁主持人汪涵反應快，迅速制止男子且高EQ解圍，造成熱烈討論。後來男子被警方處以行政拘留7天，並被推測已私下跟蹤至少半年，且5月時就曾放話：「我愛迪麗熱巴迪力木拉提，我要娶她，非我莫屬。」之前的騷擾前科也被起底，曾2度在公開場合向女星王珞丹求婚。

男子獲釋後還發文挑釁。（圖／翻攝自微博）

沒想到，該男子近日才重獲自由，就又在微博發文「你們千萬不要學我。」隨文還附上得意表情符號，引發大批網友不滿，留言痛批「有病啊」、「好噁心」、「這什麼人啊」、「懲罰處理還是太低了」，也希望工作室要更加小心迪麗熱巴的人身安全。

(中時電子報)