林口警分局深夜強力取締無規車輛，也積極攔查酒駕、改裝車輛。（林口警分局提供／賴彥竹新北傳真）

林口警分局為了維護深夜安寧，13日深夜實施交通大執法，在重要路段擴大規劃路檢勤務，強力取締、通報裁罰改裝排氣管車輛，也積極攔查酒駕車輛、改裝車，維護民眾享有寧靜、平安的夜晚。

林口警分局表示，林口區、泰山區的居民，對於改裝排氣管車輛噪音感受特別強烈，因此13日深夜實施交通大執法，強力取締違規，並呼籲青少年、民眾，勿違規改裝排氣管，成為害人害己又顧人怨的駕駛人。

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