林口警維護居民安寧 強力取締違規改管噪音車 23:332020/06/15 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林口警分局為了維護居民深夜安寧，深夜強力取締無規車輛。（林口警分局提供／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林口警分局深夜強力取締無規車輛，也積極攔查酒駕、改裝車輛。（林口警分局提供／賴彥竹新北傳真） 林口警分局為了維護深夜安寧，13日深夜實施交通大執法，在重要路段擴大規劃路檢勤務，強力取締、通報裁罰改裝排氣管車輛，也積極攔查酒駕車輛、改裝車，維護民眾享有寧靜、平安的夜晚。 林口警分局表示，林口區、泰山區的居民，對於改裝排氣管車輛噪音感受特別強烈，因此13日深夜實施交通大執法，強力取締違規，並呼籲青少年、民眾，勿違規改裝排氣管，成為害人害己又顧人怨的駕駛人。 (中時 ) #林口 #排氣 #深夜 #改裝 #車輛 也許您會感興趣 社會熱門新聞 疑心血管病史發作 蘭嶼高中達悟族少女暴斃台南旅館 - 社會 妻改習慣臥床裸睡 夫提槍臥射卻哭了 - 社會 警局飄粽香提前賀節慰警2心意 - 社會 剛拍完全家福成遺照 屠殺兇手竟藏照片裡 - 社會 不是韓國瑜 史上被媒體害最慘公眾人物 鄉民一面倒選她！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。