台中1名陳姓小開上月駕駛BMW載著2名年輕辣妹，途中遇到警察盤查，因擔心酒駕被逮加速逃逸，不料卻撞上張男駕駛的小客車，導致對方傷重不治。據悉，陳男父母事後和死者家屬談和解，不僅質疑對方告別式花太多錢，還嗆「需要做遺體修復？」就連今（15日）出席死者告別式，也是簡短上香後便快閃離場，態度相當傲慢。

警方調查，陳男上月31日凌晨在KTV飲酒作樂後，駕駛BMW 6系列雙門跑車載著蔡姓及鄧姓2名年輕女友人，途中巧遇警察臨檢，因心虛重踩油門逃逸，不料在行經台中市大雅區中清路3段時，因車速過快追撞身障的張男，造成蔡女右脛骨骨折，左鎖骨與左肩胛骨骨折；鄧女鼻樑斷裂；張男則傷重不治。

案發後，酒駕肇事的陳男對死者家屬視若無睹，不僅沒有道歉，2名友人還不斷低頭玩手機，事不關己的態度引發外界撻伐，也讓被害者家屬氣得痛罵「不是可惡，根本就不是人，連禽獸都不是，如果今天是換成妳的親人被撞死，妳有什麼感想？」

車禍現場一片狼藉。（圖／報系資料照）

《ETtoday新聞雲》報導，陳男父親事後和死者家屬商討和解事宜，態度十分傲慢，除了不滿告別式辦太大「要花這麼多錢」，還質疑對方沒必要替張男做遺體修復，最後甚至丟下一句「只賠20萬！」死者今日舉行告別式，陳父雖到場上香，但結束後沒向家屬致意，面對記者時更不發一語，之後隨即快閃離開。

報導指出，由於張男顱骨破裂，全身重傷，家屬為了讓他好好離開，便委託安妮詩生命美學團隊協助做遺體修復，不料肇事者方面不願負擔；遺體修復團隊得知消息後，也決定不收費，免費提供協助，幫助張男能夠體面地走完最後一程。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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(中時電子報)