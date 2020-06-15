北京市已連續多日出現新冠肺炎確診病例，且經追蹤發現都與新發地批發市場有關聯。今天（15日），北京市召開2場新冠肺炎疫情防控記者會，通報北京市最新疫情訊息。統計資料顯示，14日0至24時，北京市新增36例確診病例；四天來累計新增病例數已達79例，所有患者均在北京地壇醫院治療。

目前北京市已有8個區出現確診病例，包括城六區和大興區、房山區。其中，東城、石景山是首次有確診病例出現。

為支持北京市疫情防控檢測需要，中國疾控中心12日迅速啟動病毒病所南區的P3實驗室，全面擴大檢測能力，以提高檢測效率，展開24小時不間斷的核酸檢測工作。據悉，目前檢驗所已完成樣本檢測1000餘份。 13日，完成相關病例樣本病毒全基因組序列檢測和分析，初步結論已上報並開始病毒溯源的工作。

中國疾控中心在12日晚間也緊急調派8名流行病學、傳染病防控以及消毒和感染控制專家，編入國家衛生健康委，針對疫情形勢進行研判，並擬定防控措施。

(中時 )