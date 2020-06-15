特朗普又遭惡搞：「支持拜登吧，他會跑步會喝水」

美國總統川普日前在西點軍校畢業典禮上遲緩笨拙地走路與喝水，讓外界大為吃驚，甚至懷疑他是否有帕金森氏症。雖然川普立即在推特為自己辯護，但仍有反對他的美國網友以此製作了一支視頻惡搞川普，呼籲美國選民「支持拜登吧！他會跑步，還會喝水」。

川普在為西點軍校畢業生致詞時被拍到遲緩地走完一小段斜坡，右手舉杯喝水也有困難，還要左手協助才喝到水。這些畫面傳出後，遭網友譏笑身體狀況不佳、可能有帕金森氏症。川普雖在推特為自己辯護，還有耶魯大學的醫生則建議他做腦部檢查。

《觀察者網》報導說，由於正面臨即將到來的總統大選，不支持川普的選民為此製作了一則視頻惡搞川普。視頻中呈現川普顫抖地走完斜坡，對照一段前副總統拜登與前總統歐巴馬在白宮跑步的畫面。

畫面中拜登身手靈活地與年輕的歐巴馬一樣健步如飛，跑了一段停下來還做彎腰伸展與大腿拉筋的動作。最後在轉入川普拿左手扶著右手喝水的影像片段後，則是歐巴馬與拜登兩人捲起袖子大口喝水的豪邁畫面。相較之下拜登似乎與歐巴馬一樣年輕，而川普不只老態龍鐘，更顯得疾病纏身。

Not every West Point Grad was happy about having to listen to a draft dodging coward...who can't walk down a 30° ramp!! pic.twitter.com/4UU1gIoG2D — El 🌊⚓🌊⚓🌊⚓🌊⚓🌊 (@ElNoPower) June 14, 2020

另外推特上也有網友貼出一名西點軍校畢業生的不露臉照片，該畢業生拍了張拉開軍服露出裡面穿著的米老鼠漫畫Ｔ恤衫，Ｔ恤衫上寫著「去你的川普」字樣，以表達他對川普的厭惡。同時也有人把這張照片貼到川普的推特上。

(中時電子報)