受到冠狀病毒的影響，紡紗至成衣一條線生產的宏遠興業(1460)，經營面對最嚴竣的挑戰；宏遠興業董事長席家宜在股東常會表示，「最壞時間已過去了」！今年六月份的營運成績，應可望五月份來得好。與會的宏遠總經理葉清來也保証，今年下半年的營運成果，將會贏過上半年。

宏遠興業今(15)日假台南勞工育樂中心召開109年股東常會，承認去年度決算表冊，去年因受到中美貿易戰供應鏈重組，影響品牌下單政策，以致部分訂單流失；而新增三廠(美國、海地、衣索比亞）等，雖已開始營運，但績效尚未顯現，所以去年度合併營收新台幣88.64 億元，較前年減少5.7％，稅後淨損2.72億元，每股虧損 0.56元。董事會提出以以前年度盈餘彌補，股東也表決通過依規定不分派股利。

今年以來，又逢新冠疫情衝擊，全球封國或封城，品牌商及零售商客戶大幅砍單或延遲交貨；使得第一季業績欠佳，所幸於第二季的四月份落底，之後應會逐月回升；主席宏遠董事長席家宜有信心指出，：「最壞時間已過去了」！

席家宜表示，該公司的資本支出已完成，美國、衣索比亞、海地等三廠，都已陸續完成試營運；而原有的台灣、泰國、大陸等據點，都有盈餘產生，只要大環境不要再有更大變數，未來的經營可望逐漸上軌道，下半年榮景可期。

宏遠向來以流行及機能性布料見長，鑑於疫情讓產業用的新品，更見無限商機，例如醫療用品、防護衣、口罩等，宏遠都有著墨，如今美國廠已生產各種防禦新產品，而海地與衣索比亞以及台灣廠，亦投入口罩與防護衣生產行列。

受到疫情影響，宏遠經營確實碰到很大衝擊，營收衰退幅度高達50％以上；總經理葉清來表示，所幸政府的紓困急時雨，讓公司度過危機，依目前經營情況，預估第三季可望營運持平，第四季的季成績，即可超越去年的水準，換言之，今年下半年會贏過上半年，明年會更好。

一如往昔親自出席宏遠股東常會的遠東集團董事長徐旭東，依慣例對宏遠經營團隊的全力付出，表示他的敬意，他指出，成衣在過去兩年，受到嚴竣挑戰，然宏遠一直往對的方向邁進，在研發新產品也屢有斬獲，且在疫情期間，更加速”新的常態”成形，而進入數位化之新的時代，往往手持一隻遠傳手機，即可完成一天工作與生活所需，因此企業的隨時調整與落實管理更顯重要。

(工商 )