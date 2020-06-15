去年勇奪美網女單冠軍、現年22歲的白俄羅斯超級新星薩巴倫卡(Aryna Sabalenka)，今天在個人IG發了一篇回憶已過世父親的文章，內容充滿了不捨，後悔沒來得及說「我愛您！」讓網友們感動不已。

薩巴倫卡表示，「如果我父親還活著，他不會讓我在社交網絡上寫家庭的事！對不起，我一生中沒有說我有多愛你，我為你感到多麼自豪！畢竟，你知道，我們個性都很害羞，甚至連擁抱都不是那麼自然，如果我知道你會這麼早就離開，我會一直抱著你，希望這會改變你的命運！」

薩巴倫卡說，「我記得小時候，我經常睡在他的肩膀上，並且更加溫柔。我長大後變成了整個成年人，變得很獨立，你真是一個了不起的男人！一個好朋友！最好的爸爸！而且是我媽媽背後最厚實的一道牆！」

薩巴倫卡回憶父親，「他一生中的一切雖然碰到許多挫折，但他始終沒有放棄，而且始終保持積極，無論日子如何，他讓我每天起床總是微笑著，並樂觀看待每一天！許多人以為我經歷了喪父之痛！很難走出悲傷陰影，但當我聽到他的聲音、看到他的照片已以影像，他就像回到我身邊，無法想像如此麼堅強的人這麼早就離開了人世！」

薩巴倫卡表示，「爸爸！我愛你！你將永遠在我心中！你是我的力量，驕傲和鮮血...即使你在天堂，我也覺得你屬於我，也許這篇文章不值得寫，但您知道昨天我再一次被回憶所籠罩，所以我決定與您分享我的感受...」照顧好自己和親人，別忘了說自己有多愛他們！

(中時 )