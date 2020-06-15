立法院正值休會，民進黨立院黨團規劃將在29日召開臨時會，處理《農田水利法》草案；立委蘇治芬今（15）日與多位官員共同舉行說明會，說明水路改善工程進度，並質疑農田水利會失能，導致雲林地區有許多水利灌排設施早已老舊不堪，嚴重影響農民耕作機能。

蘇治芬指出，雲林地區許多水利灌排設施早已老舊不堪，嚴重影響農民耕作機能，因此她爭取了中央補助經費4360萬元，用來整治虎尾、土庫、褒忠、口湖、水林等鄉鎮的給、排水路，希望逐步健全雲林縣的農用水路系統。蘇治芬辦公室指出，這些工作原應由地方農田水利會負責，但長期遭到忽視，希望未來水利會改制為公務機關後能有所改善。

蘇治芬今天邀集農委會農田水利處林國華科長、雲林農田水利會洪國浩會長、地方議員及鄉鎮長舉行說明會，向民眾說明即將施作的16條、總長度7,089米水路，預定可於今年9月中至12月初陸續完工；另外，農委會也將爭取前瞻經費，俟經費編列後納入前瞻計畫第二期辦理。

洪國浩特別提醒農民，這期作收成後，在下期作物播種時退縮一些種植空間，以保留施工便道，讓廠商能如期完成改善工程，現場並請農民建議水利會工程施工期，配合蒜頭、花生及水稻等作物的耕作期，減少受工程的影響。

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(中時電子報)