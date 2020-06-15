健保署推出健保自費醫材上限新制，引發軒然大波，醫界更是齊聲反彈。胸腔重症醫師蘇一峰看不下去，多次在臉書砲轟，他更是不滿點出「疫情稍緩又把我們打成愛錢團體」。然後，他更是驚見自己臉書上開始出現有「奇怪的臉書帳號，來我的文章下面狂嗆洗留言了…。」

蘇一峰多次在臉書發文評論健保自付差額醫材訂上限新制，他說因為他所屬的胸腔重症科雖未受到新制波及，但健保自付差額醫材訂上限，攸關台灣未來醫療發展，他無法坐視不管。

蘇一峰認為，在這次的自費醫材風暴中，許多醫界朋友很難過的是，特地機構與人士，利用媒體戰，把起來抗爭的醫界抹黑為愛錢。蘇一峰說自己本身是胸腔重症醫師，毫無自費醫材，也沒有利益衝突，在這種情況下還被質疑是政治打手、有特定政治立場、愛不愛台灣？

蘇一峰公開喊話，不要不擇手段地把醫界不同的聲音壓下來。

不過，蘇一峰似乎也因為挺身評論新制，而遭到網軍攻擊了。他15日晚間7點58分時發文表示，「我的貼文開始有奇怪的臉書帳號，來我的文章下面狂嗆洗留言了……」。蘇一峰還進一步酸，「這帳號沒有任何生活動態、這帳號也沒有任何臉書朋友、這些帳號是什麼身份？大家應該都心裡有數……」。

酸諷網軍的PO文曝光後，其他比較明理的網友紛紛留言「網軍！」、「第一嘗試被網軍轟炸、這是站在政府的對立之禮」、「1450 開始發功囉~」、「這些除了網軍也有可能是酸民、憤青之類的」、「您這是跟蟑螂開戰啊？你的台灣價值不夠」、「1450原來離咱們醫師這麼近...朝廷真的批不得啊」

不過也有人表示，「感覺有些是故意反串的(為了讓政府被罵更慘而故意挺政府的白痴決策？)」、「有網軍，但也有對岸的」。但更多人則是暖心留言，「醫師加油」、「蘇醫師謝謝您，辛苦了！」。

(中時電子報)