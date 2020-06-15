楊冪機場秀螞蟻腰。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

大陸女星楊冪自出道以來一直維持纖細身材，尤其一雙招牌筷子腿稱羨許多少女，每回穿穿搭總會掀起熱議，近日她被直擊現身機場，難得穿起長褲不露腿，改中空秀出螞蟻腰。

楊冪日前現身機場，戴著帽子、口罩，全臉包緊緊，身穿黑色無袖T恤搭配軍綠色寬筒褲，中空小露一截白嫩纖細蠻腰，低調中又帶點小性感，滿滿少女感。

事實上，楊冪瘦而不柴的身型是圈內出了名，之前她停工兩個月在家防疫，仍認真運動自我管理，就算瘦到44公斤，手臂仍練出肌肉線條，纖細蠻腰也有明顯的馬甲線，好身材常造成熱烈討論。

(中時電子報)