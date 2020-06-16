【回憶殺】香港女星李美鳳靠「電眼美人」封號進入演藝圈，火辣外型讓她成功受到大票粉絲追隨！出生於1963年的李美鳳在15歲移民加拿大，在學期間身兼家教、酒店公關及模特兒等工作，生活歷練相當豐富，後續在1987年參選香港小姐，雖然敗給當年的冠軍楊寶玲，卻以美貌實力在決賽上擊敗女神邱淑貞，獲得亞軍與最上鏡小姐獎，以熱門姿態進軍娛樂圈。

迷倒萬千少男的李美鳳靠電視作品《成吉思汗》出道，後續更接演電影《畫中仙》、《捕風漢子》及《精裝追女仔2》等，可惜多數接演配角，不論在電視還是電影圈都沒有大紅大紫，還一度被稱為「花瓶」，後期她大膽接拍三級片《虐之戀》依舊沒起色，也讓她最終選擇淡出娛樂圈。

56歲「電眼美人」李美鳳港姐走紅！梅開二度成人生勝利組（圖／中時資料照）

雖然演藝事業曲折，李美鳳的情史卻很精彩，她和第一任丈夫林敏聰曾因電影《笑星撞地球》結緣，美女配才子的組合羨煞眾人，可惜婚姻只維持5年，後續在與林敏聰離婚1年後，電力驚人的李美鳳再度閃嫁台灣航空業富商鄭翔中，婚後定居台灣並生下一對龍鳳胎，專業邁入相夫教子的富太太生活。

56歲「電眼美人」李美鳳港姐走紅！梅開二度成人生勝利組（圖／中時資料照）

今年56歲的李美鳳與老公結婚超過20年，依舊感情穩定，更大方公開表示自己是「幸福的小女人」，大讚老公對她十分溫柔體貼，夫妻倆是富豪圈裡知名的模範夫妻，簡單的幸福相當惹人羨慕。雖然李美鳳的演藝事業不算轟轟烈烈，但美好的家室卻讓她看起來格外耀眼，堪稱港姐界的人生勝利組。

56歲「電眼美人」李美鳳港姐走紅！梅開二度成人生勝利組（圖／中時資料照）

【看更多李美鳳年輕時的清純美貌】

56歲「電眼美人」李美鳳港姐走紅！梅開二度成人生勝利組（圖／中時資料照）

56歲「電眼美人」李美鳳港姐走紅！梅開二度成人生勝利組（圖／中時資料照）

56歲「電眼美人」李美鳳港姐走紅！梅開二度成人生勝利組（圖／中時資料照）

56歲「電眼美人」李美鳳港姐走紅！梅開二度成人生勝利組（圖／中時資料照）

(中時電子報)