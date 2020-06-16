娛樂8點半》大陸女星趙麗穎是著名的電視劇女王，《花千骨》、《杉杉來了》、《老九門》等都是她的代表作，其實趙麗穎也有過一段默默無名的跑龍套歲月，她如願成為演員後又被嫌圓臉，紅了又遭指耍大牌，儘管如此，趙麗穎的態度始終如一，拿出作品和精湛演技，把自己的名聲由黑轉白。

趙麗穎在出道前曾做過傳單、文書工作，懷有演員夢的她，2005年參加選秀比賽後踏入演藝圈，趙麗穎入行就當了7年跑龍套演員，演過無數個小角色，直到2011年演出瓊瑤劇《新還珠格格》飾演晴兒才受到關注，接著在《宮鎖珠簾》、《錯點鴛鴦戲點鴛鴦》都獲好評。

讓她登上演藝高峰的是，在《陸貞傳奇》中果敢機智的陸貞，趙麗穎名利雙收，成為人氣小花旦，而穿起古裝絕美的她，在《花千骨》的成績更是驚人，該劇不只是大陸首部突破200億播放量的電視劇，也讓趙麗穎受封「屏霸女神」、「收視女王」的稱號。

古裝劇《花千骨》是趙麗穎的代表作。（圖／取材自趙麗穎工作室微博）

不過人紅是非多，趙麗穎屢次被負面新聞纏身，學歷低、非科班出身、不專業、難搞，甚至連臉圓、來自農村都被酸，不過趙麗穎對此倒是不在意，曾大器形容負評像是「套餐」，她選擇為夢想持續向前，而不為流言蜚語停下腳步。

趙麗穎也曾大方表示：「我來自農村」，透露農村生活磨練出她的堅毅與堅強，而身為拚命三郎的趙麗穎，曾一年幾乎365天都在拍戲，不過她則是把吃苦當作吃補，靠著演技和作品，把自己的名聲由黑轉白。

趙麗穎與霍建華、張翰等人搭檔，堪稱男神收割機。（圖／取材自趙麗穎工作室、新浪電視微博）

趙麗穎每次合作的演員都是男神，曾搭檔陳曉、邱澤、劉愷威、霍建華、張翰等人，趙麗穎不只是男神收割機，且又旺男，連老公馮紹峰也是因戲擦出愛火，其實趙麗穎和馮紹峰當初對戀情相當低調，儘管屢被爆密戀、過夜、懷孕，但兩人也都噤聲不談。

直到趙麗穎在2018年過31歲生日時，她直接在微博報喜訊，曬出婚照與結婚證，馮紹峰更大方在趙麗穎微博留言「老婆，生日快樂」，兩人跳過認戀，直接宣布結婚，喜訊震驚各界，甚至癱瘓微博。

馮紹峰、趙麗穎跳過認愛，直接宣布結婚。（圖／取材自馮紹峰微博）

趙麗穎、馮紹峰也在隔年3月產下兒子「想想」，幸福升格一家三口，不過小倆口結婚不到一年就無端被爆婚變、馮紹峰還遭指出軌，對此，馮紹峰公司也發聲明，強調是假訊息「馮紹峰先生從未與其他女士發生不正當關係」，會傳得沸沸揚揚也是因為馮紹峰婚前花名在外，畢竟在與趙麗穎結婚前斷了倪妮覺得她年紀小，而小倆口不畏流言，事後被直擊牽手現身機場，低調用行動打破傳聞。

升格當媽的趙麗穎產後恢復迅速，她也回歸「主場」戲劇圈，並與新生代男神王一博搭檔演古裝劇《有翡》。儘管趙麗穎對婚姻和育兒生活低調，至今都沒有公開寶寶的長相，不過每回趙麗穎談到老公和兒子總露出幸福笑容，也讓外界都感受到她滿滿的幸福。

(中時電子報)