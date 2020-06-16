在防疫期間運彩提供了許多新賽事，廣受大家喜愛，4/16也將電競中火熱的「電競足球職業聯賽」納入投注標的，至今已銷售超過千場，銷售金額近億元，這一個聯盟是怎麼組成、比賽如何進行以及有沒有什麼投注眉角呢？
Liga Pro是俄羅斯成立的一個電競職業聯盟，比賽內容包括足球、網球、冰球、桌球、籃球和排球等，其中eFootball Liga Pro(電競足球職業聯賽)採用的是FIFA20 PS4遊戲版本，每場比賽時間12分鐘，選手採用的比賽模式是遊戲中最受歡迎的終極隊伍模式(Ultimate Team) ，選手可以使用收集得來的球員道具，在數千名球員中組建出自己夢想中的球隊出賽，也可以為他們挑選球衣、會徽、球場及教練等，讓自己的球隊變得獨一無二。
目前這個聯盟總共有17名選手，一天中有3個時段進行比賽，分別是台灣時間的15:30～19：15（Day Tournament)、23:30～03:15（Evening Tournament）和05:30～09:15（Night Tournament）每個時段的比賽都有5名選手參加，先進行單循環小組賽，每位選手要跟其他4位選手各進行1場比賽，共10場比賽(C5取4=10)，依積分排名成績晉級後續比賽，目前台灣運彩僅就單循環小組賽提供投注。
統計至5/26為止，排名第1的是加泰隆尼亞CFC積分127分，第2則是喀山RUB有126分，戰績領先群雄，倒數第1的是迪蒙切洛DNK積分36分，倒數第2則是靜止TV INA積分37分，不難看出有實力懸殊的情形，另外比賽開始時也會有網路即時轉播，大家在投注時可以一併參考。
(中時電子報)
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