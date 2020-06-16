覺得P圖很難？Adobe透過「Photoshop Camera」輕鬆讓你變成Photoshop大師！Adobe宣布正式推出 Photoshop Camera 相機應用程式。這款由人工智慧驅動的相機應用程式，包含超過 80 個精彩非凡的鏡頭和濾鏡，其中包括知名歌手Billie Eilish、女演員兼 YouTube 紅星 Arden Rose、及著名攝影師 Brandon Woelfel 的藝術作品。還將每週持續推出全新濾鏡，翻轉你的「視」界！

Adobe 2019年於 Max 創新大會中首次預告將推出 Photoshop Camera，並表明這款應用程式將重新定義智慧手機的攝影。今年藉著 Photoshop Camera，任何人甚至可在拍攝前為其照片添加濾鏡和特效，接著在彈指間即可分享他們創意澎湃的作品。Photoshop Camera 現可於 iOS 及 Android 平台免費下載，可立即體驗！

Photoshop Camera 可即時智慧地創製圖像，在用戶眼前展現 Adobe Sensei 和 Photoshop 的魔力。用戶可以在觀景器運用 Photoshop 等級的「魔法」即時捕捉、編輯和共享令人驚嘆的照片和時刻，功能強大的工具與效果讓使用者可專注於故事演繹。採用 Adobe 強大的人工智慧技術，Photoshop Camera 可以即時識別照片中的主體從而提供建議，並在拍攝當下自動應用於不同類型，例如人像、風景、自拍、食物等照片所需的複雜且獨特功能，同時始終保留原始照片；還能辨識照片的技術內容，即動態範圍、色調、場景類型、面部區域等，因而自動應用複雜的調整。用戶在螢幕上滑動或輕觸，便可即時創建撼動人心的影像，使社交貼文更上層樓。

(科技)