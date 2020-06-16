英國一名護士最近出版新書，紀錄40年職業生涯中各種光怪陸離經歷，其中一對夫妻結婚多年卻遲遲沒有孩子，最後才發現他們不知道要先有性行為才能生孩子。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，59歲英國護士赫森（Rachael Hearson）有著40年護士、助產士、以及居家訪視員經歷，她最近出版回憶錄，記述長久職業生涯中遭遇的各種奇聞軼事。

她提到，曾經遇過一對夫妻，結婚多年「孩子卻沒有跟著來」，一問之下才知道他們不知道如何生孩子，而她的工作就是要確保他們知道。

「他們真的以為結婚後孩子就來了，一點概念也沒有」，她說，「教別人如何愛愛真的是很大的責任，但是教了幾次後，這對夫妻就難分難捨了。」

還有一次，她到另一對年輕情侶家中訪視，這是個性暴力案件，當她和女方說明性暴力犯罪課程時，眼角餘光瞄到有人在「規律運動」，原來男子在手淫。

報導刊出後引起英國網友熱議，許多網友驚呼怎麼會有人不知道要先愛愛才能生孩子；也有網友質疑故事情節根本小說，尤其一個人不知道如何愛愛就算了，這個例子是夫妻雙方都不知道，令人不可置信；不過也有網友回應，確實聽過許多助產士提過類似案例。

(中時電子報)