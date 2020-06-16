在知名進口食品代理商上班的38歲葉先生，負責國際品牌的業務作業，從青少年時期就開始抽菸，出了社會也因工作關係需與客戶聯絡情感，少不了交際菸。為了自身健康，二年前到醫院進行健康檢查，透過肺部低劑量電腦斷層（LDCT）掃描，發現左上肺葉有一處大小約0.7公分的毛玻璃結節，後續聽從醫師建議定期追蹤；一年後發現，原0.7公分的毛玻璃結節明顯已成長到約1 公分，再經由病理切片化驗後，確認罹患肺癌第一期。

北投健康管理醫院蔡聰聰主任醫師表示，「肺癌」是國人致死率第一名的癌症，且近年來有年輕化的趨勢，雖近年也發生不少非抽菸族卻罹患肺癌的案例，但「抽菸」就是一個確定的致癌因素；菸草中有超過7,000種化學物質及化合物，其中至少有93種已確認為致癌物質。

美國有研究發現，有抽菸習慣的男性罹患肺癌的機率比非吸菸者高出23倍，女性吸菸者罹患肺癌的機率與非吸菸者相比則是高出13倍；抽菸對健康的危害不僅影響抽菸者也間接影響共同生活的親友，特別是家庭二手菸的暴露。

世界衛生組織曾（WHO）曾指出，若家中有人有抽菸習慣，非抽菸者罹患肺癌的機會比一般民眾高出20～30%；且今年也和國際癌症研究機構共同發表《世界癌症報告：預防癌症的癌症研究》，研究中也指出抽菸至少會引起20種癌症或亞型癌症。

蔡聰聰提醒，肺癌的發生除了與抽菸、二手菸害相關，肺癌家族史、個人病史、空污、油煙、工作環境化學危害都是誘發肺癌的危險因子。最重要的是，肺癌早期無明顯症狀，只有早期發現才能掌握黃金治療時間，及早發現第一期的肺癌並接受治療，五年存活率可高達85％。

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(中時電子報)