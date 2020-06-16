64歲的張先生，有高血壓、糖尿病、血脂異常、冠狀動脈阻塞進行過心導管支架置放，還有慢性腎臟病、感染等多重疾病，去年8月因下肢痠痛不適，敷用不明草藥治療，不慎引起下肢感染，因持續發黑未獲改善，就醫進行右腳中趾截肢，但傷口卻一直癒合不佳。

奇美醫學中心傷口照護中心主任林祐丞表示，傷口復原就如同房屋修繕，若把修繕房屋所需要的水泥譬喻為「傷口復原時所需的血液養分」，而水泥要是沒經由混凝土車運送到建築工地，再怎麼厲害的建築工人也無法將房子修繕牢固；同理，若是血液沒有經血管運送足夠的養份到傷口組織，即使再好的傷口照顧團隊也難以復原傷口。

然而，許多慢性傷口的病人，常併有年紀大、三高控制不良、各式感染、腎功能不良等多領域和多專科的問題。林祐丞強調，周邊動脈血管疾病有將近40%至50%的病人是沒有臨床症狀的，一旦症狀出現，則明顯影響生活品質。隨著病人年齡增長，周邊動脈血管疾病盛行率也隨之升高，60歲以下的成人中周邊動脈疾病盛行率僅3%，然而75歲以上的成人卻高達20%。

為此，奇美醫學中心傷口照護中心成立傷口整合照護小組，來幫助這些血管阻塞慢性傷口的病人，除發展新興的肢體動脈腔內治療技術(Endovascular treatment)外，也引進新款的塗藥支架，以及最新血管旋切術：血管內斑塊旋切術(Rotational atherectomy anti-restenosis therapy)和血管內斑塊刮除術(Directional atherectomy anti-restenosis therapy)，主要是藉由特殊裝置刮取動脈內粥狀硬化的斑塊，達到減少阻塞物體積的效果，同時配合塗藥氣球的使用，來降低血管再度狹窄的機會。

由於血液的灌流壓力及分佈的正確評估，是決定慢性傷口治療方向的重要關鍵。為了能正確評估血液灌流壓力，亦引進能夠數據化測定灌流壓力的「皮膚灌流壓力儀」(Skin perfusion pressure)，使醫師能夠透過非侵入式的檢查，來精確評估血管阻塞造成的灌流阻滯情形，以決定採行血管腔內治療或外科手術治療。

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(中時電子報)