32歲的百貨公司櫃姐敏敏，長期經血量多，不僅白天要使用35公分的夜用型衛生棉，甚至每半小時就得更換一次，而且每次月經來時，總伴隨著嚴重經痛，由於工作需要長時間站立，經血過多、經痛導致她暈眩無力，不僅影響工作表現，最後還因為血崩，讓她站櫃時差點昏倒，就醫檢查後發現，其患有子宮肌腺症與肌瘤，導致嚴重貧血，血紅素只有正常女性的一半。

台灣子宮鏡醫學會理事長暨禾馨民權婦幼診所婦產科韓健明醫師表示，依照女生換衛生棉的時間來看，2小時更換一次屬於平均值，如果短於2小時就要換或是白天就要使用夜用衛生棉，就已經是經血過多，除了影響生活品質，長期經血過多甚至會造成嚴重貧血，更可能危害生命。

經血過多主要來自子宮內膜的問題，像是內膜長瘜肉、子宮肌腺症、肌瘤、或是內膜癌症等，如同子宮內有多處違章建築，此時可以利用子宮鏡，將這些違章建築拆除，再搭配子宮內避孕器，解決經血過多的問題。

目前經血過多的治療還是以藥物為主，韓健明說明，包括使用口服避孕藥或黃體素，但有部分患者會出現頭痛、體重增加等副作用；目前治療的趨勢是使用子宮內避孕器，透過長期緩慢地釋放黃體素，直接作用在子宮內膜上，因此在全身血液中的濃度非常低，能大幅改善體重增加與頭痛等副作用。

韓健明強調，患者使用子宮內避孕器後，經血量會大幅減少，甚至無月經，並非更年期或經血滯留體內，而是透過藥物減少內膜生成，使血紅素恢復正常，明顯改善貧血及經痛等症狀。

另外，值得一提的是，子宮內避孕器不影響女性排卵功能，也不會影響荷爾蒙分泌，倘若患者有生育計畫，只要在計畫懷孕前一到兩個月取出，就可以懷孕。

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(中時電子報)