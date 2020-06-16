近日吵得沸沸揚揚的通姦除罪化，不禁讓大眾拋出疑問，未來是不是連小三、小王都無法可管，台灣會變成第三者的天堂嗎？本次節目「旗楷得勝」特別邀請到一統徵信社副總林綵莉、資深社會線記者戴志揚，要來跟大家討論通姦除罪化究竟是否妥當，以及分享各自目睹的灑狗血真實案例，讓主持人張啟楷聽得目瞪口呆！

近日宣布通姦除罪化/擷取自youtube

繼藝人頻頻爆出外遇、偶像劇以外遇為主要劇情外，現在就連通姦罪也除名了，讓社會大眾忍不住驚呼「天理何在」！但是戴志揚卻有不同的看法，他表示，除了回教國家之外，有通姦罪的國家幾乎只剩下台灣。以外國來說，如果你敢偷吃，就會讓你賠到死，而台灣的通姦罪都是一年有期徒刑，以他的多年經驗來看，通常都只會判3個月、6個月或是易科罰金，幾乎都沒不會抓去關；但他曾經聽過一個案例，就是通姦的兩人沒有錢可以付罰金，不入監執行而落跑被通緝，最後被關。林綵莉說，其實通姦罪不容易成立，就算抓到兩人裸體而沒有性器官的接觸就無法，更說到自己從事20多年的經驗發現，男性委託人的比例就高於7成，而且女性外遇容易投入感情，家庭破碎的機率也就大很多。

戴志揚又分享道，有位知名的已婚醫師與護士產生情愫，長期住在女方家中，被正宮發現兩人有不正當關係，於是找自己的父母陪同去小三家抓姦，但是沒有關鍵證據所以無法成立通姦罪名，只能以妨害配偶權告上法院，通常只會罰20或30萬罰金，這種罰鍰對醫師來說根本不痛不癢，最後正宮及父母卻被告侵入住宅罪，最後判得比通姦罪還重。還有一個更驚悚的案例，就是正宮及兒子發現丈夫在外養小三，兒子非常痛恨爸爸，某天正宮帶著兒子要去摩鐵抓姦，卻不曉得兒子暗藏了刀子，進到現場兒子情緒失控，就將刀子插進爸爸的心臟，造成一人身亡的命案。

資深社會記者戴志揚分享，母子抓姦外遇爸爸的悲劇/擷取自youtube

一統徵信社林綵莉表示，以上案例都是因為沒有尋求專業，其實徵信業的最大功能就是「把真相找給你」。大部分的人是“懷疑”另一半外遇，透過徵信社的蒐證就可以知道答案，倘若不幸真的是外遇，就會進行下一步的抓姦行動。通常受過訓練的徵信業者會試著控制當事人的情緒，並且協助委託人處理問題，看是要讓另一半回頭，還是要讓小三或小王觸法，並強調「只要有姦，沒有抓不了的」。其實就算沒有通姦罪了，只要有偷情還是要付出刑事跟民事上的責任。

而對於通姦除罪化會衝擊徵信業嗎？林綵莉說不可能！甚至說通姦除罪化讓徵信業進入春天。她說，刑事的目的是約束人，但是一個人沒有約束自己的道德規範，就必須要為自己的行為付上代價。一統徵信已有35年的歷史，除了外遇蒐證外，還有婚前徵信、大陸徵信、工商徵信、尋人專案、法律諮詢、文書鑑定等等服務， 善用高科技協助委託人揭開真相，解開心中已久的結。因此，若有相關疑慮，切記要找尋受過專業訓練的業者協助、解決問題，以免悲劇發生。

(中時電子報)