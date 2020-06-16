美國因白人警員不當執法導致非裔佛洛伊德致死案，種族問題不僅導致全美人民怒火，示威遍佈全國，現已延燒至西方世界其他國家，曾經出現種族衝突的國家也出現多起抗議示威，讓聯合國不得不重視，在非洲國家要求下，聯合國人權理事會決定將於17日就美國「系統性種族歧視、員警暴行與暴力鎮壓和平抗議」的指控進行辯論。

據路透社報導，聯合國人權理事會非洲組協調人，以布吉納法索駐聯合國日內瓦辦事處為代表的54個非洲國家和瑞士其他國際組織大使致信人權理事會主席，呼籲人權理事會針對美國種族歧視、侵犯人權以及員警對非裔民眾的粗暴對待進行「緊急辯論，並呼籲制止對和平示威者的暴力行為。

信件除了呼籲對全球的種族主義進行討論，特別關注美國現況，並指出全球出現抗議活動，旨在拒絕種族不平等及種族歧視，這些都是非裔美國人和其他有色人種生活中會面臨到的問題。

布吉納法索駐聯合國大使表示，不幸的是，佛洛伊德（George Floyd）之死並非獨立的事件，許多非裔民眾因警方行動遭受到相同的命運，其中多數受害者並沒有引起社會的關注。

在此之前，佛洛伊德家人曾於6月3日致信聯合國非裔人權工作組，請求聯合國介入調查佛洛伊德被員警暴力執法致死一案，並就美國員警系統改革提出建議。

聯合國人權理事會是聯合國大會的下屬機構，其目標是致力於維護各國人權免於侵害。不過報導指出，美國於2018年9月因批評人權理事會長長期對以色列存在偏見，故宣佈退出，目前在47個會員國中已不見美國在其中。

(中時電子報)