近日遭綁架獲求的何享健一向被認為是大陸最低調的超級富豪，但其經營的大陸家電業霸主美的集團卻至今未見按排哪位子女接班，原因是何享健的1子2女皆非「靠爸族」，全部都自行創業並有相當成就，早已躋身富豪之列。這在大陸與全球知名企業中都是少見的異數，也使得市值數千億人民幣的大企業還看不到接班的安排。

據陸媒《運營商財經網》報導，去年大陸胡潤研究院的胡潤百富地產榜列入339位涉足房地產的富豪，其中何享健、何劍鋒父子以1800億元人民幣（合台幣7653億元）榮登胡潤百富地產榜第二名。外界對於何享健的兒子何劍鋒脫離家電領域並自行在地產界創業有成感到奇怪之外，何享健的兩個女兒也都在各自的商業領域發展且有傑出成就。

報導指出，與很多白手起家的大陸商人不同，高齡已78歲的美的集團創始人何享健選擇在企業外培養自己的兒子。他唯一的兒子何劍鋒，多年來僅以董事身份，位列在新一屆美的集團董事會的10名成員之一，何劍鋒本人卻另在地產業「鋒芒畢露」。

1994年之前，何劍鋒是做空調製造相關生意。2002年前他成立了多家企業，包括廣州東澤電器公司、順德北滘盈科電子公司，並且成立了盈峰集團。2003年之後，何劍鋒突然頻繁出售資產，套現1.2億元人民幣，轉成專注投資公司，並收購了部份信託基金。

報導表示，何享健曾考慮退居二線，希望何劍鋒能回來繼承家族企業，但何劍鋒不願意。何享健才將公司交給了與兒子何劍鋒同歲的方洪波這位專業經理人。

有意思的是何劍鋒一方面崇尚自由，追求自己的興趣，另一方面卻不斷從美的集團獲取資源、人脈資源用於自己創業的重要資源。在何劍鋒主持的盈峰控股關聯企業中，美的控股、美的集團、美的地產赫然在列。

兒子自行發展，兩個女兒也嶄露頭角。大女兒何倩嫦實際控制的合肥百年模塑科技有限公司，何倩嫦與其妹妹何倩興，均為合肥市會通新材料有限公司的自然人股東。上述企業主要生產模具、塑膠製品，屬於美的集團的上游產業。

報導說，人稱虎父無犬子，何劍鋒雖未接棒美的集團，但個人發展還是取得了不錯的成績。本人已逐漸擺脫美的集團的影響，找到自己發展的方向。

(中時電子報)