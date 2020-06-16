美國電影藝術與科學學院和美國廣播公司電視網周一宣布，第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將延後至2021年4月25日舉行，比原定計劃晚了八週，原因是新冠病毒的衝擊。這是奧斯卡獎有史以來第四次被延後，也是首次因為大流行疾病延後。

奧斯卡獎頒獎典禮史上曾4度延後。1938年洛杉磯發生的災難性洪水，奧斯卡獎頒獎典禮延後一周。1968年，在馬丁·路德·金（George Luther King Jr）遇刺後，典禮延後了兩天。1981年，雷根前總統在華盛頓特區遇刺後，典禮也延後24小時後舉行，1981年當時的決定，甚至是在典禮開始前四個小時做出的。如今則是繼天災、人禍等因素之後，首次因為大流行疾病而延後。

受到新冠病毒大流行影響，3月中旬以來，美國電影學院一直在努力應對流行病對戲劇展覽、電影製作和電影節業務關閉。隨著戲院的關閉，發行日期的延後，及法國坎城影展等大型電影節的取消，電影學院於4月做出空前的決定，允許沒有在戲院上映的電影有資格獲得獎項，但期限只有一年。

學院理事會如今宣布，奧斯卡提名將於3月15日宣布，提名午宴將於4月15日舉行，原本報名的資格窗口延長至2021年2月28日。儘管如此，仍需要做出許多決定，包括頒獎典禮是否將改以線上頒發或如同往例盛大舉辦；此外，第94屆奧斯卡未來入選資格和放映日期將在稍後公佈。

(中時電子報)