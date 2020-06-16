美國當局今天撤銷對2種新型冠狀病毒治療用藥「羥氯奎寧」和「氯奎寧」的緊急使用授權，理由是缺乏效力，而且有安全上的疑慮。這些藥物都是美國總統川普總統贊成使用的藥物。

根據中央社，美國食品暨藥物管理局（FDA）首席科學家辛頓（Denise Hinton）表示，關於羥氯奎寧（hydroxychloroquine，HCQ）和氯奎寧（chloroquine，CQ）口服製劑也許能有效治療2019冠狀病毒疾病（COVID－19）的看法，已不再合理」。他並表示，「至於這些藥物的已知和潛在好處，大於已知和潛在風險的看法，也不合理。」「因此本局撤銷對這兩種藥物治療2019冠狀病毒疾病的緊急使用授權。」

「羥氯奎寧」通常用於治療關節炎，不過包括川普在內的許多公眾人物，疫情期間公開宣稱「羥氯奎寧」可預防及治療新冠病毒，引發不小爭議。世界衛生組織（WHO）原本於5月25日宣布，暫停「羥氯奎寧」作為治療冠狀病毒疾病用藥的臨床試驗後，6月4日改口，由於審查相關數據，發現沒有理由修改試驗，將恢復這款藥物的療效研究。但美國（FDA）今天以缺乏效力、有安全疑慮為由，撤銷新冠治療用藥「羥氯奎寧」和「氯奎寧」的緊急使用授權。

(中時電子報)