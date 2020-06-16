NBA究竟能不能復賽從原本的樂觀其成，如今卻充滿著變數，理由就是美國黑人佛洛伊德枉死事件導致全美抗議，進而延伸出爭取黑人權利運動，不少NBA球員反而認為此時復賽會造成焦點分散，因此反對復賽，當中又以籃網球星厄文等人為首。

退役後擔任電視評論員的帕金斯對此抨擊厄文，9天前還說會前往奧蘭多參加復賽，沒想到現在卻出爾反爾的反對，在NBA眾多兄弟間搞這種事情實在沒必要，我們不需要這樣的舉動行為。

身為詹姆斯的頭號粉絲帕金斯，曾短暫的與厄文當隊友1個球季，兩人當時關係非常糟糕，帕金斯總是認為厄文是長不大的球員，尤其是當時厄文決定離開騎士的時候，讓詹姆斯感到非常傷心；此外，厄文在年初當選球員工會副主席，帕金斯撰文嘲笑「瞎子給瞎子帶路」，可見得帕金斯是多麼不喜歡厄文。

帕金斯如此支持詹姆斯和復賽，最終原因就是湖人本季非常有機會奪得總冠軍，年紀逐漸老邁的詹姆斯拿到第4枚冠軍戒的可能性極高，而這座總冠軍對於詹姆斯的歷史定位又有著重大意義，因此帕金斯不希望厄文出來鬧事。

(中時 )