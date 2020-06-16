世界衛生組織（WHO）今天表示，中國大陸北京近期已新增超過百例新冠確診病例，這是重大事件，希望北京分享病毒基因序列資訊。

世衛記者會

根據中央社，世衛今天記者會指出，全球過去兩周幾乎每天都有超過10萬新病例通報，大部分在美洲和南亞；世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會中表示，過去50多天沒有新病例的北京，現在已確診逾百例，世衛正在調查這一波疫情爆發的源頭和程度，他並提醒，即使在已遏止病毒傳播的國家中，也必須對疫情再起的可能性保持警惕。

有大陸媒體記者在今天記者會中提問，法、德開放邊境，兩國每天還持續有數百個新增病例，美國某些州的病例也不少，為何大陸100多個病例卻讓人高度關注？

世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）解釋，每個國家的情況不同，北京已50多天沒新病例，在這種情況下是個重大事件，世衛除了密切監測外，也希望中國大陸會分享基因序列資訊。

陸媒報導，切割進口鮭魚的砧板驗出新冠病毒。萊恩表示，進口鮭魚或者其包裝可能傳播病毒的說法是假設，還需要更多驗證。

(中時電子報)