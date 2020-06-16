大陸北京爆發第二波新冠疫情，世界衛生組織(WHO)表示關切，世衛正在調查這一波疫情爆發的源頭和程度。大陸疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友昨（15）晚接受大陸央視新聞訪問時認為，這波疫情源頭應該不在北京，北京爆發疫情有兩種可能原因：1.是病毒通過污染的物品進入到北京；2.是可能是感染的人，特別是無症狀、或輕微症狀者「自己沒有意識到」。他預估未來三天是關鍵，北京的病例數，將決定疫情的走向。

吳尊友認為，這一波疫情應該是還在早期就被發現了，所有病例都指向「新發地市場」，說明疫情沒有造成廣泛傳播；另就病例特徵來看，武漢和全國各地之前都出現家庭、醫院群聚感染，但北京的病例特徵就目前來看，還沒有觀察到家庭、醫院群聚事件。

被問到這次北京面對疫情的關鍵時間？吳尊友回應說，未來三天北京報告的病例數，將決定疫情的走向。他分析，由於北京11日出現疫情後，相關措施及時並有效控制了疫情發展；若這兩天報告數沒有太大增長，「也就是說這次疫情就基本穩定在這樣一個規模了」。

(中時電子報)